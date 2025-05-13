أمين الفتوى: الصلاة علاج للهموم وبداية الصلاح في الدنيا والآخرة

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على عظمة مكانة الصلاة في الإسلام، وأثرها البالغ في تهذيب النفس وتيسير أمور الدنيا، مشيرًا إلى أنها ليست عبادة روحانية فحسب، بل وسيلة للراحة النفسية والعون العملي في مواجهة ضغوط الحياة.

وقال أمين الفتوى، سيدنا الإمام الشافعي لما شعر بدنو الأجل، أوصى بأن تُصلَّى عليه الجنازة في مسجد عمرو بن العاص، ثم تُبلغ السيدة نفيسة، رضي الله عنها، لتصلي عليه. ولما صلت عليه، قالت كلمة عظيمة: (رحمه الله، كان يُحسن الوضوء)."

وأضاف وسام خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": وده بيفتح لنا باب مهم جدًا، ليه دايمًا بنبدأ كتب الفقه بباب الطهارة ثم الصلاة؟ لأن تصحيح البدايات يترتب عليه صلاح النهايات، وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل.

وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة ليست عبادة تؤدى فقط، بل هي وسيلة لتقويم حال الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، لما سيدنا النبي ﷺ قال: (أرحنا بها يا بلال)، ما قالش (أرحنا منها)، بل قال (بها)، لأنها راحة حقيقية من هموم الحياة وضيق النفس وكدر المعاش."

واستشهد وسام، بتجربة شخصية: "كنت صغيرًا، وكان في رجل مسن، كلما أُذِّن للصلاة، يقول لي: (قوم نصلي وعاين من ربنا خير)، وكنت أرى فعلاً إن حاله قبل الصلاة غير بعد الصلاة، الحاجات المعقدة تتفك، والرزق يتيسر، والنفس تهدأ".

واستطرد: بعض الناس تفكر إنها لما تبقى مشغولة جدًا أو مهمومة بمشكلة، تترك الصلاة أو تؤخرها، وده خطأ، ده بالضبط الوقت اللي محتاج تصلي فيه، لأنك بتستعين بالصلاة، وده اللي قاله ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة.

وتابع: سيدنا النبي ﷺ شبّه الصلاة بالنهر اللي قدام باب بيتك، تغتسل فيه خمس مرات في اليوم، هل هيبقى فيك من الوسخ شيء؟ قالوا لا، قال: فذلكم مَثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا.

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