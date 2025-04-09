النشرة الدينية| علامات قبول العبادة في رمضان.. وجمعة يكشف عن الكلمات العشر الطيبات وأمين الفتوى يوضح
12:28 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الثلاثاء 8 أبريل 2025.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
أمين الفتوى: تجمع العائلة على الطاعة من أفضل العبادات وأولى من متابعة المباريات
عالم سعودي: تبييت النية لصيام الست من شوال شرط لحصول الفضل الوارد فيها
هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟.. وأمين الفتوى: أصبح مهنة
هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل صيام القضاء؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد الجندي: البيع والعمل وأى عمل حرام وقت صلاة الجمعة إلا للمضطر
هل يجب الحج بعد مرور 5 أعوام على أدائه؟.. عالم أزهري يوضح
أمين الفتوى يوضح حكم التأمين على الحياة وفوائد البنوك.. هل فيهما شبهة ربا؟
كيفية قضاء الصلوات الفائتة وهل تجزئ عنها النوافل.. 6 أحكام مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى
علي جمعة يكشف عن الكلمات العشر الطيبات: أوصى بها النبي ﷺ
كيف نعرف أننا صادقون مع الله؟".. الدكتور أسامة قابيل يجيب
السيد عبد الباري: الدنيا ليست دار النعيم والراحة لكن يجب السعى والعمل فيها
المفتي الأسبق يوضح: هل كل من اسمه محمدا ينال الشفاعة ويدخل الجنة؟
ما علامات قبول العبادة في رمضان؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب
د.عصام الروبي يوضح معنى قول الله" وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ"
أمين الفتوى: صيام ستة أيام من شوال يعادل صيام الدهر كاملًا
النشرة الدينية تجمع العائلة على الطاعة تبييت النية لصيام الست من شوال حكم مانع الصدقة عن المتسولين استئذان الزوج قبل صيام القضاء خالد الجندي حكم التأمين على الحياة كيفية قضاء الصلوات الفائتة الكلمات العشر الطيبات
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