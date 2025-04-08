عالم سعودي: تبييت النية لصيام الست من شوال شرط لحصول الفضل الوارد فيها

كتب - علي شبل:

‏شدد العالم السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، على فضل صيام الست من شوال بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

واستشهد العالم السعودي بقول رسول الله ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستَّا من شوال كان كصيام الدهر كله". (رواه مسلم) أي كصيام السنة، ووجه ذلك: أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان عن عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال عن ستين يوما أي شهرين، والموفق من وفقه الله.

وفي رده على السؤال: هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟، أجاب الخثلان، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس بأنه: يشترط للحصول على الفضل الوارد في صيام الست من شوال تبييت النية من الليل، وتبييت النية هنا ليس شرطًا لصحة الصوم، فصيام النفل لا يشترط له تبييت النية، ولكنه شرط لحصول الفضل الوارد فيها، فلو أنه بيت النية لصيام خمسة أيام من شوال، وفي اليوم السادس أنشأ النية منتصف النهار فلا يصدق عليه أنه صام ستًّا من شوال، وإنما صام خمسة أيام ونصف.

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