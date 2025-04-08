هل يجب الحج بعد مرور 5 أعوام على أدائه؟.. عالم أزهري يوضح

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من شخص يقول في رسالته: سمعت من يقول: إن الحج يجب كل خمسة أعوام.. فهل هذا صحيح؟.

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، يقول العالم الأزهري:

أولاً: الحج فرض على المسلم مرة واحدة في العمر، بشرط أن تتوافر لديه الاستطاعة المالية والبدنية. وهذا ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: 97).

ثانيًا: ما ذكرتم من الحديث الذي استند إليه البعض حول وجوب الحج كل خمس سنوات هو حديث باطل ولا يصح، ولا يمكن الاعتماد عليه في تقرير الأحكام الشرعية. الأحكام لا تُبنى على الأحاديث الضعيفة أو غير الصحيحة، بل يجب أن تستند إلى ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة.

ثالثًا: في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: "أكل عام يا رسول الله؟" فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثًا، ثم قال: "لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم". هذا الحديث يوضح أن الحج فرض على المسلم مرة واحدة في العمر، وليس كل خمس سنوات كما يزعم البعض.

رابعا: سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: (بل للأبد).

وبناءً على ذلك، فإن القول بوجوب الحج كل خمس سنوات مخالف لما ورد في القرآن والسنة، كما أنه يخالف إجماع العلماء. وبالتالي، هذا القول باطل ولا يصح.. والله أعلم.

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