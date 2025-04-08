المفتي الأسبق يوضح: هل كل من اسمه محمدا ينال الشفاعة ويدخل الجنة؟

كتب-محمد قادوس:

تلقت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال يقول، مدى صحة حديث:" إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمدًا فليدخل الجنة كرامة لنبيه"؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلًا أن الحديث الشريف:" إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا لِيَقُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ كَرَامَةً لِنَبِيِّهِ"، صحيح المعاني، وردت ألفاظه ومعانيه بروايات متعددة، أمثلها حسنٌ كما قرره أئمة الحديث وغيرهم من جماهير العلماء والفقهاء.

وأضاف علام، عبر بوابة الدار الإفتاء المصرية الرسمية، أن من كان اسمُه محمدًا أو أحمدَ تبركًا باسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم فقد حصَّل سببًا من أسباب الكرامة والشفاعة في الدنيا والآخرة.

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