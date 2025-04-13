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النشرة الدينية| لافتة "نعتذر عن تغسيل تارك الصلاة" تثيرالجدل.. وكلمة بسورة الليل لخصت الدنيا والآخرة

09:36 ص الأحد 13 أبريل 2025

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مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس السبت 12 أبريل 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

"نعتذر عن تغسيل تارك الصلاة".. لافتة على حائط مسجد وعالم أزهري يعلق

داعية إسلامي: "الصلاة المشيشة" تعبر عن أعمق أشكال الولاء والحب للنبي ﷺ

أيمن أبو عمر يوضح الفرق بين أنا" الشيطانية و"أنا" المحمودة"

داعية إسلامي: الحريص على الآخرة زاهد في الدنيا

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟.. الأزهر للفتوى يوضح

داعية إسلامي: وصف أم معبد لنبي الله ﷺ يتجاوز الجمال الجسدي إلى الروحي والخلقي

صلاح الجمل: قضيت 3 سنوات في جمع دعاء الأنبياء

كلمة من ثلاثة أحرف في سورة الليل لخصت الدنيا والآخرة ؟.. يوضحها د. عصام الروبي

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سورة الليل تغسيل تارك الصلاة الصلاة المشيشة أيمن أبو عمر حلف بالله كذبا دعاء الأنبياء
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