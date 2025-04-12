داعية إسلامي: الحريص على الآخرة زاهد في الدنيا

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ يسري جبر، الداعية الإسلامي، إن الحريص على الآخرة زاهد في الدنيا، والإنسان الذي يسعى بقوة للدنيا وجمع الأموال بكل الطرق والسبل الممكنة والغير ممكنة ليس بقلبه الكثير للآخرة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة" الناس": من وجد النبي- صلى الله عليه وسلم-وجد كل شيء ومن عاشر النبي وجد الأخلاق الكريمة، وبالتالي سر الهمة في العبادة الزهد في الدنيا.

وتابع الداعية: الزهد في الدنيا ليس معناه ألا نتملك في الدنيا شيء ولكن يعني ألا تتملكنا الدنيا، والدليل على ذلك أن سيدنا سليمان كان له قصور وخدم وكان من أزهد الناس بالدنيا.

وواصل: النبي علم الصحابة أن يرضوا بقسمة الله وألا ينظروا بما في أيدي الناس وأن يعملوا بجد أيضًا في الدنيا.

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