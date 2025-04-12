داعية إسلامي: "الصلاة المشيشة" تعبر عن أعمق أشكال الولاء والحب للنبي ﷺ

كتب- محمد قادوس:

أشاد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، بأهمية الصلاة المشيشة التي وردت عن الإمام عبد السلام بن مشيش، مؤكداً أنها من أعظم صور الصلاة على رسول الله ﷺ.

وقال الداعية الإسلامي إن هذه الصلاة، التي تبدأ بالقول: "اللهمَّ صلِّ على منْ منهُ انشقتِ الأسرارُ، وانفلقتِ الأنوارُ..."، هي دعاء يليق بجلال وقدر الحبيب المصطفى ﷺ، وتعد من أرقى الأدعية التي تُرفع إلى الله تعالى، لما تحمله من معاني عميقة تشير إلى كمال النبي ﷺ وحسن مقامه عند الله سبحانه.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصلاة المشيشة تحمل في طياتها دعوة عظيمة للصلاة والسلام على النبي ﷺ بما يليق بقدره وفضله. فهي دعاء لله سبحانه وتعالى بأن يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما يوافق عظمتَه وكرامته، مضيفا أن الدعاء يذكر جمال وجلال رسول الله ﷺ من خلال صفاته النورانية التي لا يمكن للخلق إدراكها بالكامل، لكنه يسعى في كل مرة لتسليط الضوء على معاني محبته وفضله ﷺ.

وأشار الداعية إلى أن الصلاة المشيشة تبرز الكمال المطلق لله تعالى، حيث تتضمن دعاءً يعكس العلاقة الخاصة بين الله عز وجل ورسوله الكريم ﷺ، إذ يُطلب فيها من الله أن يرفع مقام النبي ﷺ بما يليق به، مشددا على أن هذه الصلاة ليست مجرد كلمات، بل هي حالة روحانية تعبر عن أعمق أشكال الولاء والحب للنبي ﷺ، وهي دعاء لتحقيق التقوى والوصول إلى أرقى درجات الفهم الروحي.

واختتم الطلحي حديثه قائلاً: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاةً تليقُ بكَ منكَ إليهِ كما هو أهله، لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله.