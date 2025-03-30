ما حكم صيام الأيام الستة من شوال بعد أول أيام العيد؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية، في فتوى نشرتها منذ قليل، عن حكم صيام الأيام الستة من شوال بعد أول أيام العيد.

وأوضحت الإفتاء أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد أول أيام العيد، فقد ورد أنَّ ذلك يساوي في الثواب صيام سنة كاملة؛ وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر» أخرجه مسلم.

هل يجب تبييت النية في صيام الأيام الستة من شوال؟

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أوضح، في فتوى سابقة، حكم تبييت النية في صيام الأيام الستة من شوال، أنه ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، شريطةَ أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.

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