ما حكم قول "جمعة مباركة" وهل هو بدعة؟.. مجدي عاشور يجيب

كتب- علي شبل:

أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قول الناس بعضهم لبعض "جمعة مباركة" أو "جمعة طيبة"؟.. وهل يدخل ذلك ضمن البدع المستحدثة في الدين والتي لم يرد ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رده، أوضح أمين عام الفتوى قاعدة فقهية، تقول إن الأصل في العادات الإباحة ما لم يرد نص بالمنع، مضيفا أن قولنا (جمعة مباركة)، أو (جمعة طيبة) من هذه العادات، فلا حرج فيها.

وقال عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن كانت هذه العبارات من باب الدعاء وهذا أفضل، فلا حرج أيضا فيها؛ لفضل يوم الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا " [رواه مسلم] ، بل اعتبره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عيدا، نظرا لما فيه من البركة والتجمع والنزول الخاص للملائكة، فقال عن يوم نزول آية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ) [المائدة: ٣]، قال: "يوم جمعة، ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد"، رواه الطبري في تفسيره.

وتابع عاشور: فقولنا (جمعة مباركة) هي إما خبر نذكر بها غيرنا، ولا حرج في ذلك لأنه كلام صحيح، ويدخل في النصح والتذكير وهو مستحب.

وختم مستشار المفتي، قائلًا: وإما دعاء، يعني بارك الله جمعتك أو زادها بركة، فلا بأس بذلك أيضا بل تكون مستحبة، إذ عموم الأمر بالدعاء في القرآن الكريم يشملها؛ مع ما فيها من زيادة الألفة وأواصر الترابط والمحبة بين المسلمين. ولا نلتفت لمن يقول إن هذه العبارات لم يقلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة؛ إذ ليس كل ما لم يفعلوه يكون ممنوعا، وهذا منه.. والله أعلم

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