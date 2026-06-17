أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول الضوابط الشرعية لملابس المرأة أثناء ممارسة الرياضة، يقول صاحبه: ما شروط لبس المرأة خلال ممارسة الرياضة؟

شروط لبس المرأة أثناء ممارسة الرياضة

وفي رده، بين أمين الفتوى أن الشريعة وضعت قواعد عامة للّباس تنطبق على مختلف الأحوال، قائلًا خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الأصل في لباس المرأة أن يستر العورة، وهي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، مع ضرورة أن يكون اللباس غير شفاف ولا يصف تفاصيل الجسد.

وأشار شلبي إلى أن هذه الضوابط تكون في وجود الرجال الأجانب، أما بين النساء أو أمام المحارم فيجوز قدر من التخفف في حدود الأدب العام، ككشف الشعر والذراعين، دون تجاوز.

هل يمنع الشرع المرأة من ممارسة الرياضة؟

وأضاف أن المقصد من هذه الأحكام هو تحقيق الستر وصيانة الكرامة، دون منع المرأة من ممارسة الرياضة أو حياتها الطبيعية.

وأكد أن الإسلام يوازن بين احتياجات الإنسان الجسدية والالتزام الأخلاقي، فيبيح النافع ويضبطه بضوابط تحفظ القيم.

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