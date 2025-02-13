النهارده كم شعبان؟.. تعرف على التاريخ الهجري والميلادي وأول يوم رمضان 2025

كتب-محمد قادوس:

اليوم ليلة النصف من شعبان، حيث يتزايد التساؤلات حول موعد شهر رمضان 2025، وينتظر المسلمين هذا الشهر المبارك ويُعد الأهم في التقويم الهجري، لما يحمله من نفحات روحانية وطقوس دينية مميزة.

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025

ويوافق اليوم الخميس 13 فبراير 14 شعبان 1446 هجريا، حيث تبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب اليوم الخميس الموافق 14 شعبان وتنتهي فجر الجمعة الموافق 15 شعبان، وبمجرد أن ينتهي النصف من شعبان يتبقى على رمضان اسبوعين فقط حيث يهل علينا رمضان يوم السبت 1 مارس 2025.

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