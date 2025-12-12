في مفاجأة سارة ونجاح جديد لبرنامج المسابقات "دولة التلاوة"، أعلنت وزارة الأوقاف عن تقديم رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى 10 ملايين جنيه دعمًا لدولة التلاوة.

ونشرت الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه في مفاجأة كبرى لمتابعي برنامج الدولة، قرر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى -الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- تقديم رعاية مالية لبرنامج دولة التلاوة بقيمة تفوق ١٠ ملايين جنيه.

جاء القرار بدافع من التقدير البالغ لما كشف عنه البرنامج من مواهب ولما حققه من جماهيرية عابرة للحدود، إلى جانب الرغبة الواضحة في المشاركة في جهود إحياء دولة التلاوة المصرية، وتعضيد القوى الناعمة للوطن، وتعزيز معاني الجمال والاحتضان للمواهب الواعدة.

ووزارة الأوقاف والشركة المتحدة تتقدمان بالشكر الجزيل على هذه الخطوة المميزة التي من شأنها تعزيز فرص الشراكة والرعاية في المواسم المقبلة من البرنامج.

اقرأ أيضاً:

جديد "دولة التلاوة".. موعد حلقة اليوم وأسماء المتسابقين ونظام الخروج

المفتي السابق يوضح حكم التيمم للجنب في البرد الشديد