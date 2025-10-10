ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى "الزهايمر"؟.. الإفتاء توضح

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى "الزهايمر"؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة في استضافة وعلاج ورعاية مرضى الـ"ألزهايمر" والمُسِنين، وتقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية والغذائية لهم ولغيرهم، وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم وإقامة معاشهم على جهة التمليك، وذلك كلُّه إذا كانوا من الفقراء والمساكين.

ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية المرضى؟

ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية المرضى؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، اجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين.

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها، أنه يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط

بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط

ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح

هل فعلًا السِّحْر موجود وله تأثير على الناس؟.. أمين الفتوى يكشف