بالفيديو| عمرو الورداني يوضح هل وضع الزيوت والكريمات على الشعر يفسد الوضوء

كتب - علي شبل:

هل وضع الزيوت والكريمات على الشعر تؤثر على صحة الوضوء؟.. سؤال تلقاه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح «الورداني»، خلال برنامجه «ولا تعسروا» على القناة الأولى، أن هناك زيوت وكريمات تمنع وصول الماء إلى الشعر، وأخرى لا تمنعه، مضيفاً: «لا أظن حتى لو الزيوت والكريمات تمنع وصول الماء إلى الشعر هنحتاج نتوسوس، لأن ممكن بعض الشعر لم يصل إليه الزيوت والكريمات ولما نمسح سيكون المسح صحيحًا».

أضاف أمين الفتوى: «الأساس أن نعرف هذه الزيوت والكريمات تمنع وصول الماء إلى الشعر أم لا؟ إذا كانت لا تمنع وصول الماء سيكون المسح جائزا وليس فيه شيء».

أما المراد من المسح على الرأس في الوضوء، فيقول الورداني: هو مسح بعض الشعر (ولو 3 شعرات) وليس كل الشعر، وفقا لمذهب الشافعية، مؤكداً أن المسح على الرأس في الوضوء يكون لبعض الشعر ولو كان بعض شعره.

حكم المسح على الأطراف الصناعية والجبيرة عند الوضوء

وكان الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف عن أحكام شرعية مهمة تخص الوضوء لمن ابتُلي بتركيب أحد الأطراف الصناعية أو من لديه كسر بأحد الأطراف الطبيعية وقام بعمل جبيرة، قائلًا خلال حلقة سابقة ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إنه في حال فقد الإنسان عضوًا من أعضائه، مثل اليد أو الرجل، كان مطالبًا في الوضوء بأن يغسل هذا العضو عند الوضوء أو في الغسل، ولكن إذا ذهب هذا العضو، فلا يُطالب الإنسان بغسله، لأن المحل الذي كان يُغسل قد أصبح غير موجود.

ولفت عبدالعظيم إلى أنه إذا كان هناك جزء من العضو الأصلي موجودًا، مثلما في حالة وجود جزء من اليد بعد البتر، فإن الإنسان يُطالب بغسله في الوضوء إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة، وإذا كان غسل هذا الجزء يسبب مشقة أو حرجًا، فإن الشريعة تتساهل في مثل هذه الحالات، كما في حالة الجبيرة على الجروح، حيث يُسمح بالمسح على الجبيرة بدلًا من غسلها، فالقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير.

وختم أمين الفتوى موضحا أنه في حال كان الطرف الصناعي يغطي الجزء المتبقي من العضو، وكان خلعه أو غسل هذا الجزء يسبب مشقة، فيجوز في هذه الحالة مسح هذا الجزء كما يتم مسح الجبيرة.

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