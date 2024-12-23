هل تجوز مساعدة الأبناء من أموال الزكاة؟.. رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الرأي الشرعي في مسألة جواز إعطاء الأبناء من زكاة المال، وذلك خلال رده على سؤال سيدة تقول: "ابنها لديه سيارة ويحتاج إلى إصلاحات كثيرة، وهذه السيارة هي مصدر رزقه، هل يمكن لها مساعدته من أموال الزكاة؟ وهل يمكنها شراء الطعام لأسرته أو ملابس لأبنائه من أموال الزكاة؟".

وفي رده، حسم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، الرأي الشرعي في تلك المسألة، مؤكدا أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة أبناءه أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.

وأشار الشيخ علي قشطة إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.

أما بخصوص السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، فأكد أمين الفتوى أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.

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