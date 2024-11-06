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ما كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. المفتي نظير عياد يجيب

03:38 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

دار الإفتاء المصرية

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كتب - علي شبل:

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، يقول فضيلة المفتى إنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.

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المرأة العذر الشرعي دار الإفتاء المصرية
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