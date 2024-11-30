محمد على يوضح هل يجوز دفن الزوج والزوجة في قبر واحد؟

كتب-محمد قادوس:

هل يجوز دفن الزوج والزوجة في قبر واحد؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الكثير من فقهاء الشافعية ذهب، إلى أنه لا يجوز أن يدفن في قبر واحد أكثر من ميت ، إلا عند الضرورة ، وهذا هو مذهب الإمام أحمد.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن الضرورة هي بأن يكثر القتلى ، أو يكون وباء أو غرق أو ما شابه، ويعسر دفن كل واحد في قبر ، فيجوز وقتها دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، ولا يدفن رجل مع امرأة إلا عند اشتداد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من تراب.

واستشهد الداعية بما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله قال:[كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ]

وذهب بعض أهل العلم إلى أن دفن أكثر من شخص في قبر واحد ، مكروه فقط ، وهو مذهب المالكية ، ورواية عن أحمد ، اختارها ابن تيمية رحمه الله.

وأوضح الداعية أنه لا مانع من دفن الزوج وزوجته في مقبرة واحدة، يفصل بينهما حاجز.

وأما دفنهما في قبر واحد فلا يجوز إلا لضرورة.

قال المرداوي: وهو من فقهاء الحنابلة: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة

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