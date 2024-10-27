هل سيدنا رسول الله نور أم هو بشر مثلنا؟.. هكذا رد علي جمعة

كـتب- علي شبل:

هل سيدنا رسول الله ﷺ نور، أم هو بشر مثلنا كما أخبر القرآن؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ليرد فضيلته، موضحا رأي الشرع في تلك المسألة.

في رده، يقول جمعة: سيدنا رسول الله ﷺ نور هذا صحيح، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} [المائدة: 15]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: 45، 46] ، فهو ﷺ نور ومنير، ولا شيء في أن تقول إن سيدنا محمدًا ﷺ كان نورًا طالما أن الله عز وجل قد وصفه بذلك وسماه نورًا.

ولفت جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه ثبت في السنة أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يقولون: "إن وجهه ﷺ كالقمر"، وقد أخبر ﷺ أنه عندما حملت فيه أمه: «رأت نورًا أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام »، وقد أخبر أصحابه رضوان الله عليهم: "أن سيدنا النبي ﷺ عندما دخل المدينة أضاء منها كل شيء ، وعندما مات أظلم منها كل شيء". إلى غير ذلك من آثار وأحاديث تبين أنه ﷺ كان نورًا، ولا ينبغي أن ننفي أن ذلك النور كان حسيًّا، فليس هناك ما يتعارض مع كونه كان منيرًا، وأنه ﷺ له نور حسي مع أصل العقيدة ، كما أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر بها القرآن.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، قائلًا: إنما المحظور هو نفي البشرية عنه ﷺ ؛ لأن هذا مخالف لصريح القرآن ،فقد قال الله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [الكهف: 110] ، فالسلامة في ذلك أن نثبت كل ما أثبت الله لنبيه ﷺ ؛ فنثبت أنه ﷺ كان نورًا ومنيرًا ولا يزال، وأنه بشر مثلنا، دون تفصيل وتنظير، وإثبات النور الحسي له ﷺ لا يتعارض مع كونه بشرًا، فالقمر طبيعته صخرية، ومع ذلك هو نور وله نور حسي، والنبي ﷺ خير من القمر، وخير من خلق الله كلهم.

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