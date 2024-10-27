هبة عوف: الطلاق والزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش أكل مال بالباطل

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن التحايل للحصول على أموال بغير حق، مثل الطلاق الصوري بهدف الحصول على المعاش أو الزواج العرفي لضمان استمرار الأسرة وتحقيق مكاسب مادية، يُعدّ مخالفة صريحة لتعاليم الإسلام وأخلاق المسلم.

وأضافت عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ليس مجرد إجراء قانوني أو وسيلة لتحقيق مصالح دنيوية، بل هو حق شرعي يتطلب الصدق والنزاهة، ولا يجوز استغلاله لأغراض مالية، مستشهدة في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الاسراء،" وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا".

وأشارت: إلى أن الطلاق هو عهد يُحاسب عليه الإنسان أمام الله، وأن نقضه لتحقيق مصلحة مادية يُعدّ خيانةً لهذا العهد.

كما أكدت على أهمية الصدق في سلوك المسلم، مشيرةً إلى قول الله-تعالى-في سورة التوبة" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ".

وقول الرسول-صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بالصدقِ، فإنَّ الصدقَ يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنة"، موضحة أن التحايل والتلاعب يتعارضان مع الصدق ويؤديان إلى الفساد.

وبخصوص الأموال التي يتم تحصيلها بهذه الطريقة، أكدت أن الإسلام يحرم أكل الأموال بالباطل، مستشهدة بقول الله-تعالى-في سورة البقرة" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، لافتة إلى أن استخدام الحيل للحصول على أموال بغير وجه حق يُعدّ من أكل الأموال بالباطل، وهو محرّم في الإسلام.

وحذرت من هذا السلوك غير الشرعي، مؤكدةً أن الزواج والطلاق يجب أن يكونا مبنيين على نية صادقة وسبب معتبر، وأن الالتزام بأخلاق الإسلام يتطلب التحلي بالصدق وتجنب التحايل للحصول على مكاسب مادية دنيوية.

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