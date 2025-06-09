ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة، وهل يجوز ذلك شرعًا، في الصلاة المفروضة أو النافلة.

كانت الإفتاء تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، قائلة إنه لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.

كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

وفي سؤال آخر حول كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة أن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر.

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