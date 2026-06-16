في غرة شهر الله المحرم لسنة 1448هـ، اليوم الثلاثاء الموافق 16-6-2026م، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضائل إيمانية لشهر المحرم.

4 فضائل لشهر المحرم

ونشر الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 4 فضائل إيمانية لشهر المحرم، وهي:

1️⃣ هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الحرُم الأربعة، وأفضلها.

2️⃣ الصوم فيه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم]

3️⃣ حصل فيه حدثٌ عظيمٌ ونصرٌ مبينٌ، أظهر اللهُ فيه الحق علىٰ الباطل؛ حيث نجَّىٰ اللهُ فيه سيدنا موسىٰ عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.

4️⃣ اشتماله علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر سيدنا النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري]

سبب تسمية شهر المحرم

سُمي شهر المحرم بهذا الاسم لكونه من الأشهر الحُرُم التي كان يُحرَّم فيها القتال عند العرب، وهو أول شهور السنة الهجرية.

كما يُعرف شهر المحرم بـ "شهر الله" لتشريفه، وللتأكيد على حرمته وعظمته، وكان العرب في الجاهلية يتقلبون فيه، فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً، فجاء الإسلام ليثبت تحريمه القاطع.

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