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الإفتاء: الحجاب من الواجبات الشرعية وله 4 مواصفات

كتب : علي شبل

08:54 م 16/06/2026

الحجاب

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ما صفة الزّيّ الشرعيّ للمرأة المسلمة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة مواصفات الحجاب الشرعي الذي اتفق عليه العلماء.

حكم الحجاب للمرأة

وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

4 مواصفات للحجاب الشرعي

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الزِّيّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة يجب أن يتصف بالصفات الآتية:

- أن يستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء.

- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.

- ألا يكون ضيقا فيصف العورة.

- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة

وجوب غض البصر

وختمت لجنة الفتوى بالتنبيه على وجوب أن يغض المسلم بصره عما حرمه الله تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30].

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