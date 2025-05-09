ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الافتاء، حكم ترك طواف الوداع في الحج، قائلًا إن الفقهاء يقسمون الحج إلى أعمال، هذه الأعمال منها أركان ومنها واجبات، ومنها سنن.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الأركان لا بد أن يؤتى بها، لافتا إلى أن طواف الوداع من السنن، ولكن من الأفضل أن يأتي به، وهذا يكون آخر طواف يقوم به الحاج حول الكعبة قبل مغادرة مكة بوقت يسير.

وأضاف عبدالسلام: "ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المعتمر آخر عهده بالبيت الطواف، وطواف الوداع من السنن، فالأولى أن يأتي به ولو كان هناك عذر مثل الحيض، أو سرعة التحرك مع الرحلة والرفقة والصحبة وتركه فلا شيء عليه".

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