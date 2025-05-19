هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب

كتب - علي شبل:

كشفت الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن حكم الزكاة على المال المده لأداء فريضة الحج.

قالت عضوة الأزهر للفتوى إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.

وأضافت الدكتورة إيمان أبوقورة، خلال لقائها ببرنامج «حواء» على قناة الناس، أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.

شدّدت عضو مركز الفتوى بالأزهر على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا. وأوضحت أن النصاب الشرعي المعمول به حاليًا يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21.



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