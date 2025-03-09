النشرة الدينية|هيئة كبار العلماء تحذر من تفسير القرآن بغير علم.. وحكم إفطار المرأة الحامل والمرضعة في نهار رمضان



كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس السبت 8 مارس 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

"هل ينفع أصلي في مكان فيه أولاد؟".. فتاة تسأل وعلي جمعة يجيب

حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض في رمضان.. فتوى يكشف عنها عالم بالأزهر



خاشعين لله.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة

هيئة كبار العلماء تحذر من تفسير القرآن بغير علم: حرام شرعًا

الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة عن قطرة الأذن في نهار رمضان

المفتي: لا تعارض بين العقل والإيمان بالغيب

كيف تحمي علاقاتك من الانهيار؟.. عمرو خالد: هذه طريقة النبي لكسب قلوب الناس

سبب غريب وراء طلاق ميسون من معاوية كشف عنه علي جمعة ولم يذكره المسلسل (فيديو)

أحمد عمر هاشم: والد النبي من أشرف شباب قريش نسبًا وعقلًا وأخلاقًا



شيخ الأزهر: حفظ الله يشمل كل الناس المطيعون منهم والعصاة

الإفتاء: من قام بالتدخين أثناء الصيام عليه 3 أمور واجبة شرعًا (فيديو)

الدكتورة هبة عوف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: الإسلام كرمها وكان منها

أمين الفتوى: يوضح حكم إفطار المرأة الحامل والمرضعة في نهار رمضان

بالفيديو- قراءات بديعة وأصوات خاشعة في تراويح ليلة 8 رمضان بالجامع الأزهر

الداعية مصطفى حسني يوضح دعاء يصرف السوء ويرفع البلاء

درس التراويح بالأزهر: التمسك بكتاب الله فيه الشفاء والهداية والنور

حكم تأخير الغسل من الجنابة والحيض لبعد الفجر في رمضان.. الشيخ أحمد خليل

الشيخ خالد الجندي: الدين هو النعمة الحقيقية المستحقة لشكر الله عليها

الدكتورة هبة عوف توضح الحكمة من قضاء الصيام دون الصلاة للمرأة في فترة الحيض

الأزهر للفتوى: يحذر من الألعاب النارية والمفرقعات..تعتبر ترويع للآمنين