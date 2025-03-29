بعد اختلاف الأهلة.. ماذا يفعل من سافر إلى بلد بدأ فطرهم أو تأخر؟

كتب- علي شبل:

بعد اختلاف الأهلة بين معظم الدول العربية والإسلامية، وإعلان السعودية و9 دول أخرى ثبوت رؤية هلال شوال وبدء أول أيام عيد الفطر الأحد 30 مارس ليكون صيام رمضان 29 يوما، ومن ناحية أخرى أعلنت مصر و7 دول أخرى اكتمال عدة رمضان 30 يوما لعدم ثبوت رؤية هلال شوال لتبدأ أول أيام عيد الفطر يوم الإثنين الموافق 31 مارس.. ازداد بحث المصريين عن حكم من سافر إلى بلد بدأ فطرهم أو تأخر.

الرأي الشرعي في تلك المسألة، حسمته دار الإفتاء المصرية، قائلة إن مَن سافر إلى بلد تأخَّر فطرهم فعليه أن يُوافق أهل البلد في رؤيةِ هلال شوال؛ فيصُوم معهم وإن جاوز الثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه لا يلزمه قضاءُ هذا اليوم لو أفطر أخذًا بمذهب من أجاز من الفقهاء، والأولى أن يقضيه خروجًا مِن الخلاف لكونه صار واحِدًا منهم.

وبين علام أنه مما يُستفاد منه: أن المسافِر يلزمُه حكم أهلِ البلد الذين انتَقَل إليهم صومًا وإفطارًا؛ لأنَّه صار واحِدًا منْهم.

ولفت إلى أن العلماء اتفقوا على أن الشهر إمَّا أن يكون تسعة وعشرين يومًا، وإمَّا أن يكون ثلاثين يومًا.. فإذا صام الشخص أقلَّ مِن تسعة وعشرين يومًا فقد وجب عليه القضاءُ اتفاقًا؛ لأنَّ الشهر القمري لا ينقُص عن ذلك.

وتابع المفتي السابق: وأمَّا إذا كان المسافِرُ قد صام ثلاثين يومًا، فعليه أن يُوافِق الجماعة في الصَّوم ولو زاد عن ثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا.

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