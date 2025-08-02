كتب - علي شبل:

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على جواز عمل المرأة في الشريعة الإسلامية، مشترطا عدم تقصيرها في بيتها ورعاية زوجها وأطفالها.

وقال اليداك إن الشريعة الإسلامية تُقدّم مصلحة الأسرة على العمل بالنسبة للمرأة، مشددًا على أن الأصل أن تكون المرأة راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن أولادها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها".

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن عمل المرأة ليس محرّمًا في الإسلام، بل قد يكون ضرورة معيشية، إلا أن الشرع لا يبيح تقديم العمل على مصلحة الأطفال إذا أمكن التوفيق بينهما، مؤكدًا: "جزاها الله خيرًا على الجهد، لكن لا ينبغي أن تقدم مصلحة العمل على مصلحة أولادها".

وأشار إلى أن بعض المطلقات يُجبرن على العمل نتيجة تخلي الأزواج عن مسؤولياتهم، فلا يصح اتهامهن بالتقصير في تربية الأولاد، داعيًا إلى مراعاة ظروف النساء العاملات، والتحلي بالعدل عند الحكم عليهن.

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