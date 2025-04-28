بعد طلاقها من المحكمة قال لها "أنت مازلت زوجتي" فهل يحق لها الزواج بعد ذلك؟.. عالم أزهري يحسم

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: رفعت زوجتي دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق وحكم لها بذلك واصبح الحكم نهائيا وبعدها قلت لها انت زوجتي وبعد سنوات تزوجت بغير ي فقلت إن هذا الزواج باطل لأنها لا تزال زوجتي.. فهل ما قلته صحيح؟

وفي رده، يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر إن الطلاق من حيث كونه رجعيا أو بائنا قسمان:

أ- الطلاق الرجعي :وهو ما كان بعد الدخول بالزوجة وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم يكن على مال ولم يكن امام القضاء.

وهذا النوع من الطلاق يحل للزوج مراجعة من طلقها إما بالفعل او بالقول طالما كانت العدة باقية لما تنقض بعد.

ب- الطلاق البائن وهو ينقسم قسمين:

1- بائن بينونة صغرى وهو ما كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول وكان على مال أو كان للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدة المطلقة، ويلحق به ما إذا كان تطليقا من القاضي.

والزوجة في هذه الحالات لا تحلها الرجعه بل لا تحل لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين.

2- طلاق بائن بينونة كبرى وهو ما كان المكمل للثلاث، ومن كان طلاقها هكذا لا تحلها الرجعة القولية أو الفعلية، بل لا تكون حلالا لمطلقها إلا اذا انقضت عدتها من هذا الطلاق ثم تزوجت بآخر زواجا شرعيا وقد دخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا ثم طلقها طلاقا غير مشروط ولا مجبر عليه ثم انقضت عدتها من هذا الطلاق الثاني، وإذا أراد أن يتزوجها الأول بعد استيفاء ما سبق عقد عليها عقدا جديدا وأمهرها مهرا جديدا.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

إن الزوجة في هذا السؤال طلاقها لأنه جاء بعد رفع دعوى قضائية حكم لها فيه بالتطليق فكان طلاقها بائنا بينونة صغرى لا تكون حلالا لمن طلقت منه بمجرد الرجعة أثناء العدة وانما لا يحلها له الا العقد والمهر الجديدان وبرضاها وهو لم يفعل ذلك فتكون الرجعة باطلة ولا تزال أجنبية عنه.

وبناء عليه يقول العالم الأزهري للزوج: إن اعتراضك على زواجها من غيرك وأنه باطل اعتراض في غير محله وكان زواجها الثاني صحيحا لأنها لم تكن زوجة لك اثناء هذا الزواج من الغير.. والله أعلم.

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