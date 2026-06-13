تثير ظاهرة كلاب الشوارع وزيادة معدل انتشارها حالة من الجدل في مصر، بين من يدعو إلى رعايتها وتقديم الطعام لها، ومن يدعو للتخلص منها حماية للناس في الطرقات والأماكن المفتوحة.

وحول ظاهرة كلاب الشوارع، تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وجود الكلاب في الشوارع بصورة مخيفة فهل يجوز لنا شرعا قتلهم؟!

نوع من الكلاب لا يجوز قتله شرعًا

وفي فتواه، قسم العالم الأزهري الكلاب على قسمين:

كلاب مستأنسة أليفة لا يصدر منها لأي إنسان شر أو أذى ما لم يستحثها الإنسان على ذلك وحينئذ تكون مدافعة عن نفسها لا مهاجمة وهذا النوع من الكلاب لا يجوز قتله شرعا وإلا كان قاتلها في النار، ومن أطعمها وسقاها كان ذلك سببا لدخوله الجنة.

ولفت إلى أنه ذكر لنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان من قبلنا رأى كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فنزل الماء فملأ خفه منه وسقى به الكلب فغفر الله له٠

حكم قتل الكلاب الشرسة

وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، القسم الثاني من الكلاب، وهي كلاب مستوحشة مستأسدة جارحة بسبب وبغير سبب عدائية متأذبة لا يمر عليه رجل أو طفل أو امرأة إلا ونال منه الأذى ومثل هذا النوع من الكلاب أجاز الشرع الحكيم قتله إزالة لضرره عن الناس حيث لا ضرر ولا ضرار ولو كان موجودا في الحرم فيقتل أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وعد منها ( الكلب العقور) أي الذي يبدأ المارة عليه بالإيذاء.

شروط قتل كلاب الشوارع

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنه في حالة جواز قتل هذا النوع من الكلب دفعا لشرهم على القاتل أن يكون متصفا بالرحمة وهو يقتل فيختار من القتل ما يعجل بنهاية هذه الروح ويتجنب الوسائل من القتل التي تكون عذابا لهذه الروح المخلوقة مثلك، قال صلى الله عليه وسلم :(إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة).. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟

ما حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب



