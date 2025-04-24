كيف تربي أولادك في هذا الزمان الصعب تربية ناجحة؟.. نصيحة من عصام الروبي

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالًا قال فيه: كيف نربي أولادنا ونحافظ عليهم في هذا الزمان الصعب تربية ناجحة؟

وقال الداعية الإسلامي في رده، إن أولادنا هم فلذات أكبادنا، وهم أغلى من كل شيء، وأغلى مانملك في هذه الحياة، فهم هبة من الله-سبحانه وتعالى-للعبد وعطية منه.

وأضاف الروبي عبرفيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: فهذا الزمان زمان فيه ما فيه من سعار الجنس والشهوات والملذات والرغبات الآثمةوالمحرمة، وأيضا سعار المادة التي طغت على الناس، محذرا أن بعضا من الناس لا يعنيه تحري الحلال إنما الذي يعنيه أن يجمع مالًا كثيرا سواء أكان من الحلال أم من الحرام.

وأوضح الداعية أن كثيرا منا يريد أن يؤمن مستقبل أولاده، مشيرًا إلى حقيقة التأمين الرباني لحياة أولادنا ، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورةالنساء،" وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةًضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًاسَدِيدًا".

ونصح العالم الأزهري الإنسان أن يتقي الله لأنه لو إتقى الله أبقى الله أثر هذه التقوى فلاحًا وزادًا وبرًا وخيرًا وعافية لأولاده، مؤكدًا أن صلاح الآباء باق للأبناء، فإذا أراد العبد أن يحفظ أولاده فعليه ان يحفظهم بتقواه لمولاه سبحانه وتعالى .

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