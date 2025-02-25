الدكتورة هبة عوف توضح أحكام الفدية والكفارة والقضاء في الصيام

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الصيام عبادة عظيمة شرعها الله برحمة وتيسير، ولذلك جعل هناك أحكامًا مختلفة لحالات الإفطار، سواء كانت تستوجب الفدية أو الكفارة أو القضاء.

وأضافت عوف خلال ردها لمصراوي: أن الفدية تجب على من أفطر لعذر دائم لا يُرجى شفاؤه، مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تمنعهم من الصيام، حيث يُطعم مسكينًا عن كل يوم، ويُقدر الحد الأدنى لها قيمة سعر وجبة مما يأكل منها، أو وفق القيمة التي تحدد ها دار الإفتاء المصرية كل عام.

أما الكفارة، أكد أنه تجب على من أفطر بالجماع في نهار رمضان، إذ يجب عليه قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعلى الزوج صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فعليه إطعام ستين مسكينًا.

وبالنسبة إلى القضاء، فقد بيّنت أنه واجب في حالات الإفطار المؤقتة، مثل المرض الذي يُرجى شفاؤه، والسفر لمسافة القصر، والحمل والرضاعة إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع أو الفطام. وكذلك المرأة الحائض أو النفساء، حيث يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها.

وأوضحت أن من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان بلا عذر، فعليه التوبة والاستغفار، مع قضاء هذا اليوم، لكنه لا يُلزَم بالكفارة.

وشددت الدكتورة هبة عوف على أن هذه الأحكام مستمدة من الفقه الإسلامي، وتراعي التيسير على المسلمين وفق ضوابط شرعية واضحة.

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