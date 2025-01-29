أمين الفتوى: الحلال مفتاح البركة وأكل الحرام يجلب الشؤم على صاحبه وعلى أهله (فيديو)

كتب - علي شبل:

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من عدم تحري الحلال والحرام في المكسب والطعام، مؤكداً أن أكل الحلال هو مفتاح البركة والخير في حياة الإنسان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "رسائل من نور"، المذاع على فضائية الناس، أن الحلال يجلب بركة في المال، واطمئناناً وسكينة في البيت، وصلاحاً للأبناء، مشيراً إلى أن الحرام، مهما بدا أنه يحقق السعادة الظاهرية، فإنه يجلب الشؤم على الإنسان وأسرته، ويؤدي إلى الفشل والاضطراب.

وأشار إلى القصة المُلهمة للإمام عبد الله بن المبارك، حيث كان والده مبارك نموذجاً للأمانة والحرص على الحلال فقد عمل حارساً في حديقة ولم يذق من ثمارها دون إذن صاحبها، وعندما علم صاحب الحديقة بأمانته، زوّجه ابنته، وكان ثمرة هذا الزواج الإمام الجليل عبد الله بن المبارك، الذي كان مثالاً للصلاح والعلم.

وختم أمين الفتوى مشددا على الإنسان أن يتحرى الحلال في ماله وطعامه، وأن يحرص على إطعام أهله وأولاده من الطيب، "فإن الله يبارك لمن يلتزم بالحلال، ويجعل البركة حليفة حياته وأسرته".



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