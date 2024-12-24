هل سيدنا عمر هو من أوقف نكاح المتعة؟.. الدكتورة هبة عوف توضح

كتب-محمد قادوس:

ردت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، على ما يتم تداوله حول إن سيدنا عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، هو من حرم نكاح المتعة، مؤكدة بأن نكاح المتعة ثبتت حرمته بسنة النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتِ باجتهاد شخصي في هذه المسألة، وإنما استند إلى نهي رسول الله عنها.

وأوضحت عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض الصحابة قد خفي عليهم حكم تحريم المتعة بسبب عدم بلوغ الحديث الناسخ إليهم في حينه، وهو ما أدى إلى استمرار بعضهم عليها حتى زمن خلافة عمر.

وأشارت إلى خطبة عمر بن الخطاب المشهورة، كما ورد في رواية ابن ماجه، حيث قال:" إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها".

وأكدت أن السبب في عدم معالجة القضية في عهد أبي بكر يعود إلى قصر مدة خلافته وانشغاله بحروب الردة، مما حال دون رفع قضايا مرتبطة بهذه المسألة إليه.

وأوضحت أن سيدنا عمر أشهر الحكم بين الناس عندما رفعت إليه قضية متعلقة بنكاح المتعة، مما أدى إلى وضوح الحكم الشرعي واستقراره بين المسلمين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن عمر رضي الله عنه كان مستندًا في حكمه إلى السنة النبوية، وأن هذا النهج يعكس حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته في كل صغيرة وكبيرة.

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