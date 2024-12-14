محمد على يوضح هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟

كتب-محمد قادوس:

هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده تسقط صلاة الجمعة عن المسافر ، فيصلي بدلا منها الظهر ركعتين قصرًا ، وإن شاء جمعها مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، والأولى عدم الجمع إلا إذا احتاج إليه ، بأن يكون عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها.

وأضاف علي في رده لمصراوي: المسافر لا تجب عليه جمعة، جاء في المجموع للنووي: لا تجب الجمعة على المسافر.

وأوضح: إذا صلى المسافر الجمعة مع الناس أجزأته، ولا يجوز للمسافر صلاة الجمعة ركعتين وحده، ولا أن يجمعها مع صلاة العصر.

وقد صلى النبي ﷺ في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة.

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