عمرو الورداني: البنات نعمة كلها أنس ولطف ومحبة ورقة

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البنات نعمة، وكثير من الناس لا ينتبهون إليها، وهي نعمة كلها أنس ولطف ومحبة ورقة.

واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-" لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات".

وأضاف الورداني خلال حلقة اليوم من برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": النبي كان عنده تعامل خاص مع البنات، وأوصى بإحاطتهن بالرعاية والحنان والتكريم، فكانت عندما تقبل ابنته السيدة فاطمة كان يفرض رداءه لها ويُقبلها بين عينيها.

وأوضح أمين الفتوى، ذات مرة أمسكت بنت من بنات الأنصار يد النبي ومشت به في طرقات المدينة، والنبي ترك لها نفسه، حتى تكتفي.

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