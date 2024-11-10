بعد جدل قانون الإيجار القديم.. ماذا قال أحمد كريمة في رأي الشرع؟ (فيديو)

كـتب- علي شبل:

في ظل جدل قانوني تفجر مؤخرا، يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد القانون التي ثبتت القيمة الإيجارية منذ عقود دون اعتبار للتغيرات الاقتصادية، وهو ما يمهد الطريق أمام إعادة صياغة هذه المواد، انتقل جانب من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن رأي الشرع في قانون الإيجار القديم، وهل فيه ظلم شرعي لأحد طرفي العقد، وتداول مستخدمون مقطع فيديو للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

يقول كريمة إن قوانين الإيجارات القديمة للعقارات والتى تم العمل بها فى فترة تولي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلاً، وعليه فهي حرام شرعا.

وأضاف كريمة، خلال حلقة سابقة من برنامج "أحلى حياة" المذاع عبر فضائية "LTC": امتلاك السكن بقانون الإيجار القديم يتم معه اعتبار المستأجر مالكاً وذلك ظلم وعدوان.

وأوضح كريمة بحكم عمله أستاذاً للشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن القاعدة الفقهية تقول: "كل العقود (المعاملات) تقبل التوقيت ماعدا عقد الزواج على مذهب أهل السنة والجماعة".

وأضاف كريمة أنه في حالة قانون الإيجار القديم فبذلك تم تأبيد الفترة وهي عكس ما جاء به القرآن والسُّنة النبوية المطهرة، لأن الله تعالى شرع في كتابه العزيز الملكية الخاصة، وبمجرد تفعيل هذا القانون بذلك تم نقل هذه الملكية بشكل غير شرعي للغير.

ولفت أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إلى أن أصحاب الشقق الذين يعيشون في أماكن مثل الشيخ زايد وأكتوبر والتجمع ومازالوا يملكون شققهم (إيجار قديم) التي كانوا يعيشون فيها سابقًا ويغلقونها ولا ينتفعون بها يأكلون أموال الناس بالباطل.





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