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ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟.. أمين الفتوى يرد بمفاجأة

10:46 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

الشيخ محمود شلبي

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كتب- محمد قادوس

تلقي الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة تقول ،"ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟

وقال أمين الفتوى، الدعاء على الشخص الذي ظلمك جائز ومشروع، كما ورد في الآيات والأحاديث، ومع ذلك، يُفضل أن ينشغل الإنسان بما ينفعه، بدلاً من الانشغال بالانتقام أو الدعاء على الآخرين.

وأضاف شلبي خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": إذا كنت تشعر بالحاجة للدعاء، يمكنك توجيه دعائك لنفسك أو طلب الخير من الله لك ولمن حولك، ولكن، إذا وجدت نفسك في حالة من الظلم الشديد، فلا إثم في الدعاء على الظالم، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم، وهو يعلم ما في قلوبنا،من المهم أن يدرك الظالم أنه سيُسأل عن أفعاله، وعليه أن يتقي الله ويأخذ بعين الاعتبار عواقب دعوات المظلومين، فقد يصيبه شيء بسبب ظلمه.

الشيخ محمود شلبي دار الإفتاء المصرية الدعاء بالموت
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