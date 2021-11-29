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​مباني عملاقة.. ننشر أحدث صور لأبراج العاصمة الإدارية

11:11 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
​مباني عملاقة.. ننشر أحدث صور لأبراج العاصمة الإدارية

أبراج العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورا جديدة من المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت الصور عددا من الأبراج العملاقة في المنطقة المركزية، حيث تم البدء في التشطيبات الخاريجية وتركيب الواجهات الزجاجية.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجا باستخدامات متنوعة: "سكني، إداري، تجاري، خدمات"، ومن أشهر أبراج المنطقة "البرج الأيقوني"، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، يتم تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات‪.

أبراج العاصمة الإدارية عمرو خطاب وزارة الإسكان العاصمة الإدارية

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