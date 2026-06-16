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ما سبب قيام الفنادق بطي المناشف على شكل بجعات؟

كتب : شيماء مرسي

02:23 م 16/06/2026
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    طي المناشف على شكل بجعتين
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    طي المناشف على شكل بجعتين
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    صناعة البجعات من المناشف
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    فن تزيين المناشف

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قد تقوم بعض الفنادق بطي المناشف على شكل بجعتين مزينتين بالزهور، ورغم بساطتها إلا أنها تضفي على الغرفة إحساسا بالتميز والاهتمام، لكن هل تساءلت يوما عن سبب قيام الفنادق بذلك؟ هو ما نكشفه لكم، وفقا لموقع "نيوز 18".

ما الهدف من صناعة البجعات من المناشف داخل غرف الفنادق؟

لم تُصنع تلك البجعات المصنوعة من المناشف لمجرد الزينة، بل هي جزء من تقاليد الضيافة التي تهدف إلى جعل الضيوف يشعرون بالترحيب وترك انطباع لا يُنسى.

كيف بدأ فن تزيين المناشف على متن السفن السياحية؟

يعتقد الكثيرون أن فن تزيين المناشف انتشر على متن السفن السياحية في أواخر القرن العشرين، حيث بدأ طاقم خدمة الغرف بطي المناشف على شكل حيوانات مثل الفيلة والقرود والبجع لمفاجأة الركاب.


ولاقت هذه اللمسة إعجابا كبيرا من الضيوف، ما ساهم في انتشار هذا الاتجاه تدريجيا حتى وصل إلى مختلف المنتجعات والفنادق حول العالم.


البجعات رمزا للحب والرومانسية في غرف الفنادق


ارتبطت البجعات بالحب والرقة والأناقة حتى أن بجعتين متقابلتين تشكلان شكل قلب، مما يجعلها خيارا شائعا في أجنحة الفنادق في شهر العسل والعطلات الرومانسية.


كما يتناغم هذا الرمز بشكل مثالي مع الأجواء الدافئة والفاخرة التي تحرص الفنادق على توفيرها لضيوفها.


يتطلب ابتكار أعمال فنية من المناشف قدرا كبيرا من الصبر والدقة، إذ تعكس الطيات والأشكال المتوازنة اهتماما بالغا بالتفاصيل، وتبرز مدى قدرة العاملون في الفندق على تقديم تجربة مميزة للضيوف.


ماذا ترمز البجعات المصنوعة من المناشف داخل غرف الفنادق؟


بالنسبة للعديد من الفنادق، تشير البجع المصنوعة من المناشف بهدوء إلى أن كل جانب من جوانب إقامتك قد تم إعداده بعناية فائقة.


في الغالب ينتشر فن تزيين المناشف في المنتجعات والسفن السياحية، إذ يساعد على خلق أجواء من المرح والاسترخاء جزءا أساسيا من تجربة الإقامة.

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