في فرصة نادرة لعشاق التاريخ والمعالم العالمية، تستعد دار مزادات فرنسية لطرح جزء أصلي من السلم التاريخي الخاص ببرج برج إيفل للبيع خلال مزاد يقام في العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل.

وتعود القطعة المعروضة إلى السلم الحلزوني الأصلي الذي كان يربط بين الطابقين الثاني والثالث للبرج منذ افتتاحه عام 1889، قبل أن يتم تفكيكه واستبداله بالمصاعد الكهربائية خلال أعمال تطوير ضخمة شهدها البرج عام 1983، بحسب شبكة CNN.

قطعة تاريخية من برج إيفل بارتفاع يقارب 3 أمتار

ويتكون الجزء المطروح للبيع من 14 درجة مصنوعة من الفولاذ والصفائح المعدنية المثبتة بالمسامير، ويبلغ ارتفاعه نحو 2.75 متر، بينما يصل قطره إلى 1.75 متر.

ومن المقرر أن تطرح دار المزادات الفرنسية آرتكوريال القطعة للبيع يوم 21 مايو الجاري، مع توقعات بأن يتراوح سعرها بين 120 ألفا و150 ألف يورو.

وأكدت دار المزادات أن القطعة ظلت ضمن مجموعة خاصة لأكثر من 40 عاما، منذ تفكيك السلم الأصلي، كما خضعت مؤخرا لعملية ترميم كاملة استعدادا للعرض.

ملايين الزوار صعدوا عبر هذا السلم

ويعد برج إيفل أحد أشهر المعالم السياحية في العالم، إذ استقبل ما يقرب من 300 مليون زائر منذ افتتاحه خلال المعرض العالمي الذي أقيم احتفالا بمرور 100 عام على الثورة الفرنسية.

ولسنوات طويلة، استخدم الزوار هذا السلم للصعود إلى قمة البرج، قبل أن يتم استبداله بالمصاعد الحديثة.

وقالت سابرينا دولا، المديرة المساعدة في دار "آرتكوريال"، إن القطعة "ليست مجرد جزء من التاريخ، بل تجربة تنقل الشخص إلى أجواء باريس عام 1889".

أجزاء من سلم برج إيفل موزعة حول العالم

وكان السلم الأصلي قد قسم إلى 20 جزءا عند تفكيكه في ثمانينيات القرن الماضي، ولا يزال معظمها بحوزة المشترين الأصليين.

وتوجد بعض الأجزاء داخل متاحف فرنسية، بينها متحف أورسيه ومتحف مدينة العلوم في باريس، بينما تعرض أجزاء أخرى في اليابان والولايات المتحدة، بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك.

وسبق أن حققت إحدى قطع السلم رقما قياسيا في مزاد أقيم عام 2016، بعدما بيعت بأكثر من 523 ألف يورو لمقتن صيني.

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