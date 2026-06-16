كشفت السلطات الكندية عن واحدة من أخطر قضايا الاحتيال في قطاع الطيران، بعدما اتهم طيار سابق في شركة إير كندا بالعمل قائدا للطائرات التجارية لمدة 17 عاما باستخدام وثائق مزورة، رغم عدم امتلاكه الرخصة المطلوبة قانونيا.

وقالت الشرطة إن المتهم، ويدعى جيفري وول، البالغ من العمر 59 عاما، عمل ضمن طواقم الشركة منذ عام 1998، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب قائد طائرة عام 2009، وهو المنصب الذي يتطلب الحصول على رخصة نقل جوي خاصة بالطيارين التجاريين، وفقا لشبكة BBC.

طيار يقود 900 رحلة جوية دون الرخصة المطلوبة

وبحسب التحقيقات، قاد الطيار مئات الرحلات الداخلية والدولية على متن طائرات بوينج المختلفة، بإجمالي نحو 900 رحلة جوية، وحقق ملايين الدولارات من الرواتب، رغم عدم امتلاكه الرخصة المعتمدة المطلوبة لهذا المنصب.

وأكدت الشرطة أن القضية انكشفت خلال مراجعة دورية أجرتها وزارة النقل الكندية العام الماضي، بعدما ظهرت تناقضات في مستندات الترخيص الخاصة بالطيار، ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع.

وقال نائب رئيس شرطة منطقة بيل، نيك ميلينوفيتش، إن ما حدث "يشبه طبيبا مرخصا لممارسة الطب العام، لكنه يجري جراحات مخ داخل عيادته".

وأضاف أن المتهم كان يحمل رخصة طيران تجارية صالحة، لكنه لم يكن يمتلك رخصة "ATPL" المطلوبة للعمل كقائد طائرة وفق القوانين الكندية.

ووجهت السلطات إلى جيفري وول سبع تهم جنائية، تشمل الاحتيال، وتزوير الوثائق، وحيازة علامات مزيفة.

من جانبها، أكدت شركة "إير كندا" أنها أوقفت الطيار فور اكتشاف الواقعة، وقامت بإبلاغ وزارة النقل طوعا، مشددة على أن سلامة الركاب لم تكن معرضة للخطر، لأن جميع الطيارين يخضعون لتقييمات واختبارات كفاءة كل ستة أشهر.

كما أوضحت الشركة أنها أجرت مراجعة شاملة لملفات الطيارين لديها، ولم تعثر على أي حالات مماثلة أخرى.

كيف استمر الاحتيال كل هذه السنوات؟

وعن سبب عدم اكتشاف التزوير طوال هذه المدة، قال المسؤول الأمني إن بعض المحتالين يصبحون "محترفين للغاية في الخداع والتلاعب"، مضيفا أن جرائم الاحتيال قد تستمر سنوات طويلة قبل كشفها.

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