أثناء فترة وجودها كعضو عامل في العائلة المالكة البريطانية، عاشت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، العديد من التجارب والتحولات.

فيما يلي 10 معلومات بارزة عنها بعد زواجها، وفقًا لما أوردته شبكة CNN:

1- حصلت على ألقاب ملكية

بعد زواجها في مايو 2018، أصبحت ميجان أميرة في المملكة المتحدة، وحملت ألقاب "صاحبة السمو الملكي"، و"دوقة ساسكس"، و"كونتيسة دومبارتون"، و"بارونة كيلكيل".

2- تخلت عن التمثيل

قررت ميغان الاعتزال عن التمثيل بعد خطوبتها على الأمير هاري، لتكرّس وقتها للواجبات الملكية والأنشطة الخيرية.

3- أنجبت طفلين

رزق الزوجان بابنهما الأول "آرتشي" في مايو 2019، وابنتهما "ليليبت" في يونيو 2021، بعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة.

4- تركيز على العمل الخيري

نشطت ميجان في المجال الخيري، فأصبحت راعية لعدة مؤسسات مثل "Smart Works" و"Mayhew"، وساهمت في حملات التوعية بالصحة النفسية.

5- الانسحاب من الحياة الملكية

في يناير 2020، أعلن الزوجان قرارهما التنحي عن أدوارهما كأفراد عاملين في العائلة المالكة، معلنين رغبتهما في الاستقلال المالي.

6- الانتقال إلى الولايات المتحدة

انتقل الزوجان إلى مدينة مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا، حيث أسّسا شركتهما للإنتاج الإعلامي "أرتشيويل" (Archewell).

7- مشروعات إعلامية

أنتجا عدة أعمال إعلامية، منها وثائقي "هاري وميجان" عبر نتفليكس، وسلسلة بودكاست "Archetypes" التي قدمتها ميغان على سبوتيفاي.

8- صدامات مع البروتوكول الملكي

واجهت ميجان تحديات في التكيّف مع التقاليد والبروتوكولات الصارمة، مثل القيود على إظهار العواطف في الأماكن العامة، ما سبب لها شعورًا بالاختناق.

9- توتر مع الإعلام

تعرضت ميغان لهجوم إعلامي مكثف من الصحافة البريطانية، ما دفعها وزوجها إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض المؤسسات الإعلامية.

10- كتاب للأطفال

في عام 2021، أصدرت ميجان كتابًا للأطفال بعنوان "The Bench" (المقعد)، يصوّر العلاقة بين الأب والابن من منظور الأم.

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