بلوجر تتعرض لموقف صادم أثناء السباحة- ماذا حدث لها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت بلوجر تُدعى "ميشيل سكاي هايوارد"، تبلغ من العمر 33 عاما، لموقف صادم بعدما سبحت في مياه ملوثة على أحد الشواطئ الشهيرة في كيب تاون.

كانت ميشيل توجهت إلى الشاطئ في الصباح لممارسة سباحتها المعتادة، ولاحظت أن المياه كانت تبدو أكثر عكارة ورغوة من المعتاد.

رغم شكوكها الأولية، قررت السباحة وأثناء ذلك وثقت تجربتها عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وفقا لموقع "ndtv".

رد الفعل الصادم بعد اكتشاف تلوث المياه

بعد نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات من المتابعين الذين كشفوا لها حقيقة المياه التي سبحت فيها.

أصيبت بصدمة كبيرة عندما اكتشفت من خلال تلك التعليقات أن الرغوة التي كانت تحيط بها ناجمة عن تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر.

ردود الفعل.. مياه ملوثة أم ظاهرة طبيعية؟

سرعان ما أشار مستخدمو مواقع التواصل إلى اللون والملمس غير المعتاد للمياه، مؤكدين أنها مياه ملوثة بمياه الصرف الصحي.

كتب أحدهم: "هذه الرغوة مياه صرف صحي، أتمنى أن تكونوا على دراية بذلك"، وعلق آخر: "هل يمكن لأحد أن يخبرها أنها تسبح في رغوة الصرف الصحي؟"، بينما قال ثالث: "أنت تسبح في مياه الصرف الصحي الخام".

تفسيرات أخرى وحقائق عن الرغوة

في المقابل، أشار بعض المستخدمين إلى أن الرغوة قد تكون طبيعية، ناتجة عن كائنات دقيقة في المحيط تتأثر بعوامل طبيعية وملوثات بشرية، وليس بالضرورة مياه صرف صحي.

أحدهم أوضح: "قد تكون رغوة بحرية عادية، لكن يجب التحقق من وجود فيضان أو جريان مياه الصرف الصحي".

وأضاف آخر: "يمكن للمحيط أن يُكوّن رغوة طبيعية"، كما نصح بعضهم بالتحقق عبر الإنترنت لمعرفة مدى سلامة مياه الاستحمام والسباحة في تلك المناطق.

View this post on Instagram A post shared by Michelle Sky Hayward (@michelleskyhayward)

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