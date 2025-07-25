بالصور.. أغرب حالات طبية حيرت الأطباء في العالم

من الجلطات الغريبة إلى الطفيليات الزاحفة في العمود الفقري، سجلت المستشفيات ومراكز الرعاية أغرب الحالات الطبية التي حيرت الأطباء وتصدرت عناوين الصحف والمجلات العلمية حول العالم.

ورغم أن ما يعرف بـ"تقارير الحالات" لا تتمتع دائمًا بنفس الموثوقية العلمية كالدراسات السريرية الموسعة، فإنها تعد نافذة على أغرب وأندر المشاهدات الطبية، وقد تسهم أحيانًا في كشف أمراض نادرة أو ربط أعراض غير مألوفة بأمراض شائعة.

وفيما يلي أبرز حالات طبية نادرة وغريبة نشرتها مجلة Live Science وتداولتها وسائل علمية مرموقة.

1- رجل يسعل "جلطة" على شكل رئة

في واقعة غريبة بكل المقاييس، فوجئ أطباء في كاليفورنيا بمريض يبلغ من العمر 36 عامًا يسعل جلطة دموية ضخمة تشكل نسخة طبق الأصل من الشعب الهوائية اليمنى داخل الرئة، بسبب مضاعفات دواء مميع للدم كان يتناوله لعلاج مشكلة في القلب، ورغم نجاته من الحادثة النادرة، توفي المريض بعد أسبوع متأثرًا بمضاعفات حالته.

2- عدوى أميبية "آكلة للدماغ" بسبب وعاء نيتي

أصيبت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 69 عامًا بعدوى نادرة قاتلة بسبب أميبا تُدعى بالاموثيا ماندريلاريس، نتيجة استخدامها ماء الصنبور في تنظيف الجيوب الأنفية عبر وعاء نيتي، وبدأت الأعراض بطفح جلدي وانتهت بنوبة عصبية حادة، وتبين لاحقًا أن العدوى أصابت دماغها.

3- ملعقة مستقرة في المريء لعام كامل

في تحد غريب، ابتلع رجل صيني ملعقة بطول 20 سم، ظلت مستقرة داخل مريئه لمدة عام دون أن تسبب له آلامًا واضحة، حتى تلقى ضربة في صدره جعلته يشعر بألم شديد وصعوبة في التنفس. أُجريت له جراحة ناجحة لإزالتها.

4- أدمغة السناجب تُصيب رجلًا بمرض دماغي نادر

أصيب رجل يبلغ من العمر 61 عامًا في نيويورك باضطراب دماغي يُشتبه بأنه مرض "كروتزفيلد جاكوب المتغير" المرتبط بالبريونات، وذلك بعد تناوله أدمغة سناجب، وهي عادة غذائية غريبة قال أهله إنه كان يُمارسها بانتظام أثناء الصيد.

5- عدسة لاصقة تظهر بعد 28 عامًا من اختفائها

ذهبت سيدة بريطانية إلى الطبيب بسبب تورم في جفنها، لتكتشف أن عدستها اللاصقة التي فقدتها قبل 28 عامًا أثناء لعب تنس الريشة، لا تزال مغروسة داخل جفنها، وتمت إزالتها جراحيًا.

6- الثوم يحرق القدم بدلًا من علاجها

استخدمت سيدة بريطانية الثوم النيء كعلاج منزلي لفطريات القدم، ووضعت شرائح الثوم على إصبعها لساعات يوميًا لمدة شهر، ما تسبب في حروق جلدية خطيرة بدلًا من الشفاء، نتيجة لمركب كبريتي حارق موجود بالثوم.

7- طفيليات في العمود الفقري

عانت سيدة فرنسية من أعراض غريبة شملت آلامًا تشبه "الصدمة الكهربائية" في الساقين، وتبين لاحقًا أنها مصابة بعدوى نادرة ناجمة عن دودة شريطية تُسمى إكينوكوكوس حبيبية، استقرت يرقاتها في عمودها الفقري، وتم علاجها بالأدوية المضادة للطفيليات.

8- دودة زاحفة على وجه سيدة

لاحظت سيدة روسية تورمًا غريبًا ومتنقلًا على وجهها، من تحت عينها إلى أعلى الجفن ثم الشفة، ليتبين أنه دودة طفيلية تُسمى Dirofilaria repens، زُرعت تحت الجلد بسبب لدغة بعوضة. وتمت إزالة الدودة جراحيًا وتعافت السيدة تمامًا.

9- طفل ينجو من اختراق سيخ لحم لرأسه

سقط طفل أمريكي يبلغ من العمر 10 سنوات على سيخ معدني اخترق وجهه ومر بجوار دماغه وجذع الدماغ، لكنه نجا بأعجوبة بعدما خضع لجراحة معقدة لإزالة السيخ دون أن يصاب بأي تلف عصبي.

10- الفلفل الحار يسبب صداعًا "صاعقًا"

شارك رجل في مسابقة لتناول فلفل "كارولينا ريبر" – الأشهر عالميًا في شدة الحرارة – وبعدها بدأ يعاني من "صداع رعدي" مفاجئ وعنيف، وتم تشخيصه بمتلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكوسة، وهي حالة نادرة يعتقد أنها نتجت عن الفلفل شديد الحدة.

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