أب يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في دولة عربية

ضبطت الشرطة العراقية، مواطنًا خلال عملية بيع صادمة لابنته مقابل مبلغ 80 مليون دينار عراقي أكثر من 60 ألف دولار.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن قوة أمنية أحبطت عملية البيع أمس الاثنين في مدينة بغداد، وأنقذت الطفلة ابنة السنوات العشر من مصير مجهول.

وذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، أن رجال الأمن أحبطوا عملية البيع من خلال كمين أعدوه بعد متابعة للحادثة.

وأوقف رجال الأمن، الأب في منطقة تقع في شرق مدينة بغداد، تمهيدًا لمحاكمته في جريمة محاولة بيع ابنته التي ولدت عام 2015.

ولم يتم الكشف عن الجهة التي كانت ستشتري الطفلة ولا دوافع طرفي عملية البيع والشراء الصادمة.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة وغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط دعوات لإنشاء دور رعاية حكومية للأطفال الذين يتعرضون للتعنيف أو التهديد من ذويهم.

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