13 سنة من الأزمات انتهت.. برج القوس يدخل عالم الأثرياء

كتبت- أسماء العمدة:

تشير التوقعات الفلكية الفترة القادمة مفاجآت إيجابية وتحولات مهمة على عدة أصعدة لمولود برج القوس بعد فترة من التحديات أو الركود، يبدو أن الحظ سيحالفهم بقوة

ما الذي ينتظر مواليد برج القوس؟

يقول خبير الفلك محمد صبحي، إن أحد أبرز التغييرات التي سيشهدها مواليد القوس هو خروج كوكب نبتون من قطاع المنزل بعد 13 عامًا، هذا يعني نهاية لبعض القيود أو الغموض الذي ربما كان يحيط بحياتهم الشخصية، العلاقات الأسرية، أو حتى مكان إقامتهم، هذا التحرر سيجلب شعورًا بالراحة والاستقرار، وقد يشمل الانتقال إلى منزل جديد، أو تحسين العلاقات العائلية، أو حتى التخلص من أعباء قديمة.

مع تحررهم من تأثيرات نبتون، سيشعر مواليد القوس بمزيد من الاستقرار والتطور الروحي، قد ينخرطون في رحلات استكشاف للذات، أو يبدأون في فهم أعمق لمعنى الحياة، مما يزيد من شعورهم بالسلام الداخلي والرضا.

وأضاف "صبحي" لـ"مصراوي"، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لاتصالهم بمجتمعاتهم ودوائرهم الاجتماعية، قد تتوسع شبكة معارفهم، أو يجدون دعمًا أكبر من الأصدقاء والمقربين، مما يفتح لهم أبوابًا جديدة للتعاون والمشاركة في أنشطة جماعية والدخول إلى عالم الأثرياء.

تحويل الشغف إلى مكاسب مالية

وأكد أنه من المتوقع أن يتمكن مواليد القوس من تحويل مشاريعهم العاطفية أو هواياتهم إلى مصادر دخل مربحة، إذا كنت شغوفًا بشيء معين، فهذا هو الوقت المناسب لتبدأ في استثماره وتحقيق مكاسب منه، هذا يشير إلى فترة من الإبداع والإنتاجية التي ستؤتي ثمارها ماليًا.

وأشار إلى أن العمل لم يعد مجرد واجب، بل سيصبح مصدرًا للمتعة والإشباع، قد يجد القوسيون أنفسهم في وظائف تتناسب مع شغفهم، أو يتمكنون من إضفاء لمسة شخصية على عملهم الحالي تجعله أكثر إمتاعًا وتحفيزًا، هذا سيؤدي إلى زيادة في الإنتاجية والرضا الوظيفي.

نصيحة لبرج القوس

واختتم بالقول: "استغل هذه الفترة الإيجابية، كن منفتحًا على الفرص الجديدة، لا تخف من متابعة شغفك، وتواصل مع من حولك، طاقتك الإيجابية ستجذب المزيد من الحظ والنجاح".

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