"الوجوه تتحول إلى شياطين".. اضطراب نفسي نادر يشوه ملامح البشر

كتبت – أميرة حلمي:

في إحدى الحالات التي وثقتها مجلة The Lancet في مارس 2024، وصف رجل يبلغ من العمر 58 عامًا كيف يرى وجوه الآخرين وكأنها كائنات مرعبة: العيون مشدودة، الوجه ممتد بشكل غير طبيعي، والجلد يبدو وكأنه ينتمي لمخلوقات وحشية بشقوق غائرة وأذنين مدببتين.

رغم التشوه البصري، كان قادرًا على معرفة الأشخاص بسهولة، كما أنه لاحظ أن وجوه الأشخاص في الصور أو على الشاشة تظل طبيعية تمامًا فيما يرى تشوهات فقط عند النظرة المباشرة. هذه الحالة النفسية تُعرف طبيًا بـProsopometamorphopsia .

المريض لم يلحظ التشوه عندما ينظر إلى صور مطبوعة أو شاشة، لكن الوجوه مباشرة أمامه كانت “مشوهة بالكامل” – كأنها خرجت من فيلم رعب.

استطاع فريق بحثي في Dartmouth بالتعاون مع المريض نفسه تطوير صور رقمية معدّلة لتطابق ما يراه بدقة، باستخدام ملاحظاته الفورية. النتيجة كانت صورًا تشبه “الكائنات الغريبة” أو الشياطين.

أسباب الحالة عصبية بحتة

تُعزى Prosopometamorphopsia إلى خلل في الشبكة العصبية البصرية المرتبطة بمعالجة الوجوه، سواء في القشرة القذالية أو الفص الصدغي السفلي أو الجسيم الحُصيني.

وُجد أن تشوهات الوجه الكلية تنجم غالبًا عن إصابات في الفص القذالي الأيمن، بينما تشوهات نصف الوجه (Hemi‑PMO) ترتبط بمسار الجسم الثفني (splenium) بين نصفي الدماغ .

في دراسة حالة قدمت لرجل في السادسة والستين مصاباً بجلطة دماغية، لاحظ أن عينًا واحدة (اليسرى) الخاصة بمن ينظر إليهم تبدو أقرب إلى أنفهم، بينما بقية الوجه طبيعي. استمرت الحالة لساعات، تكررت لعدة أيام، وشُفي المريض بعد بدء العلاج بأسبرين.

تصوير الرنين المغناطيسي كشف وجود ضرر خفيف في splenium الجسم الثفني، مما أعاق انتقال المعلومات بين نصفي الدماغ المسؤولين عن إدراك نصف الوجه .

يعاني معظم هؤلاء من ظاهرة التشخيص الخاطئ، إذ يتم اعتقادهم أحيانًا كمصابين باضطرابات ذهانية مثل الفصام، ويُعالجون بأدوية مضادة للذهان رغم الحالة لا ترتبط بها.

مؤلفو الدراسة في The Lancet أوضحوا أن هؤلاء المرضى يدركون أن ما يرونه مشوّه، وليس تصوّرًا نفسيًا، حتى الآن، لم تتجاوز الحالات الموثّقة الـ 81 حالة حول العالم.

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