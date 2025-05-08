قصة أول حادث سيارة في العالم.. "الضحية شخصية بارزة"

كتبت - أسماء العمدة:

أول حادث سير مميت في التاريخ كانت ضحيته شخصية بارزة. وقع الحادث في 31 أغسطس عام 1869 في أيرلندا، وكانت الضحية عالمة الفيزياء الأيرلندية ماري وارد، وفقًا لما ورد في صحيفة CNN.

كانت ماري وارد تركب سيارة بخارية تجريبية صنعها أبناء عمومتها بالقرب من مدينة “بير” في أيرلندا. وخلال انعطاف السيارة في أحد الطرق الريفية، سقطت ماري من المركبة، فمرت العجلات الحديدية الثقيلة فوقها، مما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة لكسر في الرقبة.

كانت ماري وارد شخصية معروفة في الأوساط العلمية في ذلك الوقت؛ إذ كانت عالمة أحياء ورسّامة وعالمة فلك. وقد صدمت وفاتها المأساوية مجتمعها، ومنحتها لقب أول شخص يموت في حادث سيارة في التاريخ.

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