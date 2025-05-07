غرف ذهبية.. 15 صورة من داخل طائرة ترامب الجديدة

اتجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتجهيز طائرة رئاسية بديلة مستمدة من طائرة فاخرة كانت تستخدمها الحكومة القطرية، بعد سنوات من التأخير في تسليم الطائرات التي طلبها من شركة "بوينج" خلال ولايته السابقة.

وبحسب صحيفة وول "ستريت جورنال"، تعاقد ترامب مع شركة "L3Harris" الدفاعية، ومقرها فلوريدا، لإعادة تصميم الطائرة القطرية السابقة لتصبح جاهزة للاستخدام الرئاسي بحلول الخريف المقبل، وذلك بعد أن فقد الأمل في إنجاز "بوينج" للطائرات التي كلفت بها، والتي تجاوزت ميزانيتها 3.9 مليار دولار وتعثرت بسبب مشاكل هندسية وتأخير في التوريد.

وتكشف الصور الداخلية للطائرة، التي صممتها شركة "ألبرتو بينتو كابينيت" الفرنسية، عن رفاهية استثنائية تشمل أجنحة نوم، غرف طعام، صالات جلوس، أثاث ذهبي، أرائك جلدية، وجدران لامعة تذكر بتصميمات "برج ترامب" الشهير في مانهاتن.

وقد صُنّفت سابقًا كإحدى أفخم الطائرات الخاصة في العالم بقيمة تقديرية تصل إلى 400 مليون دولار، وفقًا لمجلة Business Jet Traveler، وفقا لصحفية "ديلي ميل".

وإلى جانب مظاهر الترف، ستزوّد الطائرة بأنظمة اتصالات ودفاع متطورة، لتكون مركز قيادة متنقل قادرًا على إدارة الأزمات والرد على التهديدات العسكرية، كما هو الحال مع طائرات "إير فورس وان" الحالية.

وجاء قرار ترامب بالتعاقد مع شركة جديدة بعد زيارة لم تحقق نتائج للرئيس التنفيذي لشركة بوينج إلى البيت الأبيض، في وقت سابق من أبريل.

كما أفادت تقارير بأن ترامب لجأ إلى الملياردير إيلون ماسك للضغط على الجهات التنظيمية لتخفيف القيود على "بوينج"، وهو ما أكده ماسك لاحقًا في مؤتمر للمستثمرين.

ورغم أن شركة "بوينج" أعلنت أنها قد لا تنتهي من تصنيع الطائرتين المطلوبتين حتى عام 2035، أكدت مصادر أن العمل عليهما سيستمر، حتى وإن تطلب الأمر سنوات إضافية.

أما شركة "L3Harris"، وهي سادس أكبر مقاول دفاعي في الولايات المتحدة، فستواجه تحديات حقيقية في تلبية جدول ترامب الزمني الطموح.

وقال أندرو هانتر، مسؤول الاستحواذ بالقوات الجوية سابقًا، إن الخيارات المتاحة لتعديل الطائرة خلال هذا الوقت القصير ستكون محدودة، مشيرًا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات الشكلية ورفع كفاءة الاتصالات، بينما يصعب تنفيذ تغييرات هيكلية كبيرة.

وفيما قد تشهد الطائرة الجديدة تغييرات جمالية أيضًا، ناقش مسؤولون عسكريون خيار طلاء الهيكل الخارجي بألوان العلم الأمريكي الأحمر والأبيض والأزرق بدلاً من التصميم التقليدي.



"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية